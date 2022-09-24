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Теннисист Роджер Федерер провел последний матч в карьере

Теннисист Роджер Федерер провел последний матч в карьере Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проиграли американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера. Встреча прошла в ночь на субботу в Лондоне.
Индивидуальные
24 сентября 2022 г. 04:02
Теннисист Роджер Федерер провел последний матч в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль проиграли американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо в матче Кубка Лейвера. Встреча прошла в ночь на субботу в Лондоне.

Как передает Report, игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9 в пользу Сока и Тиафо. Ранее Федерер объявил о том, что эта встреча станет заключительной в его карьере.

Федереру 41 год, за карьеру он выиграл 20 турниров Большого шлема. Всего на его счету 103 титула на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе шесть побед на Итоговом турнире ATP. Федерер провел рекордные 237 недель подряд на первой сточке мирового рейтинга. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии он стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году.

Кубок Лейвера, в котором выступают сборная Европы и команда остального мира, проходит в пятый раз. Сборная Европы выиграла четыре предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Federer karyerasını məğlubiyyətlə başa vurub

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