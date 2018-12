Телохранитель Неймара был нокаутирован в UFC - ВИДЕО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Телохранитель футболиста сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймара француз Нордин Талеб был нокаутирован.

Как сообщает Report, 37-летний спортсмен проиграл нокаутом во втором раунде боя в рамках UFC Fight Night 138 британцу Шону Стрикленду. Судьи были вынуждены остановить поединок и присудить победу Стрикленду, хотя Талеб не был согласен с решением рефери и был готов продолжать бой.

"Да, соперник поймал меня, но я держался, я считаю, что бой прекратили раньше, чем нужно! Я не сдавался, я был готов продолжать, ну и дерьмо! Мы видели, как другие бойцы бывали и в ситуациях похуже, но их бои не прекращали. Профессиональным боям нужны профессиональные судьи», - написал Талеб в Twitter.

Напомним, что в августе 37-летний Талеб был нанят Неймаром в качестве телохранителя, но с тех пор проиграл в UFC два боя, потому его карьера в единоборствах может вскоре подойти к концу.

Sean Strickland (20-3) closes his contract in style, careening Nordine Taleb with multiple right hands en route to a second-round TKO! Now 7-3 in the UFC, "Tarzan" earns his 13th career finish. Taleb is knocked out for the first time since his second pro bout (2008). #UFCMoncton pic.twitter.com/DP7ygBA5he