В Чечне тело олимпийского чемпиона нашли спустя полтора месяца после исчезновения

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Тело первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Адлана Вараева найдено в чеченском селе Чишки.

Как сообщает Report, об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.

Он отметил, что труп опознали родственники погибшего: "Поиски не останавливались с момента, когда все это произошло. Вараева искали очень много людей, в тяжелых погодных условиях, в районе, опасном своими оползнями. Многие все еще надеялись, что найдут его живым, но произошло то, что произошло".

Отметим, что в поисках Адлана Вараева, пропавшего 3 мая, участвовали более 600 человек. Он завоевал серебро на Летних олимпийских играх в Сеуле в 1988 году, а также был трехкратным чемпионом Европы.