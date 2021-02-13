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Теймур Раджабов: Я не очень хорошо сыграл в полуфинале

Теймур Раджабов: Я не очень хорошо сыграл в полуфинале "Я желаю Уэсли Со и Магнусу Карлсену удачи в финале. А я буду играть за 3-е место с Максимом Вашье-Лагравом".
Индивидуальные
13 февраля 2021 г. 13:08
Теймур Раджабов: Я не очень хорошо сыграл в полуфинале
Теймур Раджабов

"Я желаю Уэсли Со и Магнусу Карлсену удачи в финале. А я буду играть за 3-е место с Максимом Вашье-Лагравом".

Как сообщает Report, об этом в своем Твиттере написал азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

Комментируя поражение от представителя США Уэсли Со в полуфинале, 34-летний гроссмейстер заявил, что выступил не очень хорошо: "Я счастлив, что сыграл в туре чемпионов. Но в полуфинале у меня не получилось. А Уэсли впечатлил своей игрой. Спасибо за Вашу поддержку".

Проигравший в полуфинале Теймур Раджабов 13 и 14 февраля проведет игру за 3-е место с французом Максимом Вашье-Лагравом.

По этому поводу он пошутил на своей странице в Твиттер: "Я собираюсь провести День святого Валентина с Магнусом, Уэсли и Максимом. Мог ли я мечтать об этом".

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov: "Yarımfinalda yaxşı oynamadım"

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