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Теймур Раджабов вышел в плей-офф Skilling Open

Теймур Раджабов вышел в плей-офф Skilling Open Завершился третий игровой день на турнире Skilling Open
Индивидуальные
25 ноября 2020 г. 02:02
Теймур Раджабов вышел в плей-офф Skilling Open
Теймур Раджабов

Завершился третий игровой день на турнире Skilling Open.

Как передает Report, представитель Азербайджана Теймур Раджабов сегодня провел 5 встреч.

33-летний гроссмейстер в XI туре победил белыми россиянина Сергея Карякина. В XII туре он черными сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой, а в XIII туре белыми заключил мировую с вьетнамцем Лием Гуангом Ли.

В XIV и XV Раджабов вновь сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуйрати и американцем Уэсли Со соответственно.

Таким образом, за 15 туров наш соотечественник набрал 8 очков и, попав в первую восьмерку, вышел в плей-офф.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов США, победитель получит 30 000 долларов.

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Версия на азербайджанском языке "Skilling Open": Teymur Rəcəbov pley-offa vəsiqə qazandı

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