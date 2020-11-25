Теймур Раджабов вышел в плей-офф Skilling Open

Завершился третий игровой день на турнире Skilling Open

Завершился третий игровой день на турнире Skilling Open.

Как передает Report, представитель Азербайджана Теймур Раджабов сегодня провел 5 встреч.

33-летний гроссмейстер в XI туре победил белыми россиянина Сергея Карякина. В XII туре он черными сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой, а в XIII туре белыми заключил мировую с вьетнамцем Лием Гуангом Ли.

В XIV и XV Раджабов вновь сыграл вничью с представителем Индии Видитом Гуйрати и американцем Уэсли Со соответственно.

Таким образом, за 15 туров наш соотечественник набрал 8 очков и, попав в первую восьмерку, вышел в плей-офф.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 100 000 долларов США, победитель получит 30 000 долларов.