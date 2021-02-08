Теймур Раджабов встретится сегодня с Левоном Арояном

После сегодняшних встреч Opera Euro Rapid будут определены 8 игроков, которые пройдут в плей-офф

Пройдут последние 5 туров в третьем этапе Тура чемпионов по шахматам, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеным.

Как передает Report, после сегодняшних встреч Opera Euro Rapid будут определены 8 игроков, которые пройдут в плей-офф.

Представляющий Азербайджан Теймур Раджабов сыграет подряд с Дингом Лиреном Китай), Магнусем Карлсеном (Норвегия), Максимом Вашье-Легравом (Франция), Уэсли Со (США) и Левоном Арояном (Армения).

В настоящее время в активе Раджабова имеются 5,5 очков после 10 игр. Он разделяет 5-7 места с Арояном и Вашье-Легравом. Лидирует в турнире Магнус Карслсен с 7 очками. Представитель США Уэсли Со и нидерландец Аниш Гири делят 2-3 места.