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Теймур Раджабов встретится сегодня с Левоном Арояном

Теймур Раджабов встретится сегодня с Левоном Арояном После сегодняшних встреч Opera Euro Rapid будут определены 8 игроков, которые пройдут в плей-офф
Индивидуальные
8 февраля 2021 г. 10:05
Теймур Раджабов встретится сегодня с Левоном Арояном
Теймур Раджабов
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Пройдут последние 5 туров в третьем этапе Тура чемпионов по шахматам, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеным.

Как передает Report, после сегодняшних встреч Opera Euro Rapid будут определены 8 игроков, которые пройдут в плей-офф.

Представляющий Азербайджан Теймур Раджабов сыграет подряд с Дингом Лиреном Китай), Магнусем Карлсеном (Норвегия), Максимом Вашье-Легравом (Франция), Уэсли Со (США) и Левоном Арояном (Армения).

В настоящее время в активе Раджабова имеются 5,5 очков после 10 игр. Он разделяет 5-7 места с Арояном и Вашье-Легравом. Лидирует в турнире Магнус Карслсен с 7 очками. Представитель США Уэсли Со и нидерландец Аниш Гири делят 2-3 места.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov bu gün Levon Aronyanla qarşılaşacaq

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