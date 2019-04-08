"Shamkir Chess 2019": Теймур Раджабов также потерял шанс на победу

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов 8 раз подряд сыграл вничью в супертурнире "Shamkir Chess 2019" памяти Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в VIII туре 32-летний гроссмейстер поровну разделил свои очки с Вишванатаном Анандом (Индия), что говорит о том, что азербайджанский шахматист не сможет стать победителем нынешнего супертура.

Немногим ранее шанса стать обладателем первого места традиционного соревнования также лишился Шахрияр Мамедъяров.

На данный момент тур продолжают Сергей Карякин (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия), Веселин Топалов (Болгария) – Динг Лирен (Китай), Александр Грищук (Россия) – Давид Навара (Чехия), Аниш Гири (Голландия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

В случае победы последнего чемпиона мира Магнуса Карлсена, он оформит чемпионство за тур до финиша.

Отметим, что на данный момент у Теймура Раджабова и Вишванатан Ананда 4 очка. Турнир завершится 9 апреля. У лидера Магнуса Карлсена 5, а у разместившегося на второй строчке Сергея Карякина 4,5 очка.