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Теймур Раджабов сыграет сегодня против Левона Ароняна

Теймур Раджабов сыграет сегодня против Левона Ароняна Онлайн-турнир проводится в рамках Champions Chess Tour
Индивидуальные
23 ноября 2020 г. 11:38
Теймур Раджабов сыграет сегодня против Левона Ароняна

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня очередные встречи на турнире Skillinq Open, организованном норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, на второй день соревнования 33-летний гроссмейстер встретится с еще пятью соперниками.

В 6-м туре Раджабов встретится с Алирезой Фируджа (Иран), в 7-м туре – Левоном Ароняном (Армения), в 8-м туре – Яном-Криштофом Дудой (Польша), в 9-м туре – Дингом Лиреном (Китай), в 10-м туре – Анишем Гири (Нидерланды).

Онлайн-турнир проводится в рамках Champions Chess Tour.

В первый день соревнований Теймур Раджабов смог набрать 1,5 очка и теперь делит 15-15 места.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov bu gün Levon Aronyanla qarşılaşacaq

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