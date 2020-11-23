Теймур Раджабов сыграет сегодня против Левона Ароняна

Онлайн-турнир проводится в рамках Champions Chess Tour

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет сегодня очередные встречи на турнире Skillinq Open, организованном норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, на второй день соревнования 33-летний гроссмейстер встретится с еще пятью соперниками.

В 6-м туре Раджабов встретится с Алирезой Фируджа (Иран), в 7-м туре – Левоном Ароняном (Армения), в 8-м туре – Яном-Криштофом Дудой (Польша), в 9-м туре – Дингом Лиреном (Китай), в 10-м туре – Анишем Гири (Нидерланды).

Онлайн-турнир проводится в рамках Champions Chess Tour.

В первый день соревнований Теймур Раджабов смог набрать 1,5 очка и теперь делит 15-15 места.