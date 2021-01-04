Теймур Раджабов: Старался не терять концентрацию до самого конца

"Сегодня было действительно сложно. Я старался не терять концентрацию до самого конца. Это отняло у меня много эмоциональных сил".

"Сегодня было действительно сложно. Я старался не терять концентрацию до самого конца. Это отняло у меня много эмоциональных сил".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский шахматист Теймур Раджабов, рассказывая о своей победе в онлайн-турнире Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.

33-летний гроссмейстер сказал, что его впечатлил Левон Аронян, которого он победил в финале: Честно говоря, после того как я проанализировал игру Левона Ароняна в квалификации, а также в четвертьфинале и полуфинале, думал перевести матч на тай-брейк. Левон играл на этом турнире почти идеально и был очень близок к своему наивысшему уровню, который он демонстрирует, когда находится в оптимальной форме.

"Это действительно был тяжелый матч, и я счастлив, что победил", - сказал он.

Отметим, что наш гроссмейстер в первом матче финала выиграл с общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече также переиграл соперника - 2:1.

Таким образом, Т.Раджабов выиграл турнир и получил приз в размере 60 тысяч долларов США.