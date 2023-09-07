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Теймур Раджабов стал вторым на Tata Steel Chess

Теймур Раджабов стал вторым на Tata Steel Chess Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место на турнире “Tata Steel Chess” в Калькутте.
Индивидуальные
7 сентября 2023 г. 20:06
Теймур Раджабов стал вторым на Tata Steel Chess

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место на турнире “Tata Steel Chess” в Калькутте.

Как сообщает Report, 36-летний гроссмейстер успешно выступил на круговом турнире по рапиду.

Т Раджабов провел 9 игр, набрав 5,5 очка. Первое место занял Максим Вашье-Лаграв (Франция, 7 очков).

Отметим, что сильнейшего в двухкруговом блицтурнире определят 8-9 сентября. Помимо Теймура Раджабова и Максима Вашье-Лаграва в турнире участвуют Александр Гришук (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Сантош Видит, Пентала Харикришна, Рамешбабу Прагнананда, Арджун Эригайси, Доммараджу Гукеш (все Индия) и Винсент Каймер (Германия).

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov “Tata Steel Chess” turnirində ikinci olub

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