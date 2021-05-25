Теймур Раджабов снова в турнире претендентов

Последним победителем турнира претендентов стал россиянин Ян Непомнящий

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов примет участие в турнире претендентов в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

34-летний гроссмейстер получил приглашение на соревнования в качестве победителя Чемпионата мира 2019 года. Решение приняли члены совета ФИДЕ.

Другие участники турнира пока не определены.

Последним победителем турнира претендентов стал россиянин Ян Непомнящий.

Отметим, что Теймур Раджабов отказался от этого турнира в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом.