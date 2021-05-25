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Теймур Раджабов снова в турнире претендентов

Теймур Раджабов снова в турнире претендентов Последним победителем турнира претендентов стал россиянин Ян Непомнящий
Индивидуальные
25 мая 2021 г. 12:10
Теймур Раджабов снова в турнире претендентов
Теймур Раджабов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов примет участие в турнире претендентов в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

34-летний гроссмейстер получил приглашение на соревнования в качестве победителя Чемпионата мира 2019 года. Решение приняли члены совета ФИДЕ.

Другие участники турнира пока не определены.

Последним победителем турнира претендентов стал россиянин Ян Непомнящий.

Отметим, что Теймур Раджабов отказался от этого турнира в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov yenidən İddiaçılar Turnirində - RƏSMİ

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