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Теймур Раджабов проведет следующие встречи для выхода в полуфинал

Теймур Раджабов проведет следующие встречи для выхода в полуфинал Если и в сегодняшних 4 играх победитель не будет определен, то претендент на полуфинал станет известен в тай-брейке
Индивидуальные
10 февраля 2021 г. 09:59
Теймур Раджабов проведет следующие встречи для выхода в полуфинал

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов проведет очередные встречи в 1/4 финала третьего этапа Тура чемпионов "Opera Euro Rapid".

Как сообщает Report, во второй соревновательный день этого раунда 34-летний гроссмейстер встретится как минимум еще 4 раза с Аниш Гири, представляющим Нидерланды.

4 матча первого дня между сторонами завершились ничьей - 2:2. В первых 2 партиях шахматисты поделили очки поровну. В третьей партии Раджабов одержал победу, но проиграл в четвертой. Если и в сегодняшних 4 играх победитель не будет определен, то претендент на полуфинал станет известен в тай-брейке.

Аниш Гири завершил квалификационный раунд вторым с 9,5 очками, Теймур Раджабов на седьмом месте с 8 баллами.

"Opera Euro Rapid"

Результаты встреч 1/4 финала

Аниш Гири (Нидерланды) - Теймур Раджабов (Азербайджан) - 2:2

Магнус Карлсен (Норвегия) - Даниил Дубов (Россия) - 2,5:0:5

Уэсли Со (США) - Ян Кшиштоф Дуда (Польша) - 2,5:1,5

Левон Аронян (Армения) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 1,5:2,5

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov yarımfinal uğrunda növbəti oyunlarını keçirəcək

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