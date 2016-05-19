Теймур Раджабов: Проведение Всемирной Шахматной Олимпиады в Баку – это историческое событие - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Член сборной Азербайджана по шахматам Теймур Раджабов рассказал о планах и подготовке к Всемирной шахматной Олимпиаде Баку-2016.

Report представляет интервью Теймура Раджабова:

- На протяжении продолжительного периода времени Теймур Раджабов не выступает на турнирах. В чем причина этого?

- Я планировал сыграть в одном сильном супер турнире за это время, но не получил приглашения. В связи с этим мой график тренировок и занятий был немного нарушен.

- Впереди вас ожидает участие на III Мемориале Вугара Гашимова в Шамкире. Какие цели ставите перед собой на этом турнире?

- Я всегда стараюсь играть на максимальный результат в турнирах. И в этом турнире буду стараться сыграть как можно лучше.

- Чемпион мира Магнус Карлсен на сей раз на Мемориале Гашимова не сыграет. Скажется ли его отсутствие на конкуренции?

- В моем последнем выступлении на мемориале Вугара Гашимова мне как раз удалось выиграть мини-матч из двух партий у чемпиона мира Магнуса Карлсена. Так, что желательно было бы его присутствие и в этом турнире. Конечно, если бы он играл, он был бы фаворитом. Без его участия конкуренция на победу в турнире среди остальных участников возрастет.

- С кем вы сейчас из тренеров работаете?

- Такую информацию сейчас стараются не давать в прессу. Зная тренерскую команду, соперники понимают в каком направлении им стоит готовиться к сопернику.

- Баку готовится принять 42-ю Всемирную Шахматную Олимпиаду. Что для вас значит проведение столь масштабного соревнования в Азербайджане?

- Мы, азербайджанские шахматисты, очень гордимся, что такое значимое событие как Всемирная Шахматная Олимпиада проводится в Баку. Азербайджан проводит множество очень важных мировых соревнований и заслуженно завоевал один из лучших (а может и самый лучший) рейтинг в мире, как страна-организатор выдающихся спортивных соревнований. Проведение Шахматной Олимпиады в Баку, естественно, накладывает и дополнительную ответственность и на нас шахматистов, представляющих страну-организатора. Хочется выступить как можно лучше, доставить радость своим многочисленным болельщикам.

- Что можно ждать от сборной Азербайджана на Шахматном Олимпиаде?

- Если всё сложится как надо, то можно ожидать и самых высоких результатов. Не будем забывать, что сборная Азербайджана является двукратным чемпионом Европы.

- По вашему, что даст Шахматная Олимпиада азербайджанскому спорту?

- Проведение Всемирной Шахматной Олимпиады в Баку – это историческое и знаменательное событие для всего азербайджанского спорта. Это пропаганда шахмат во всем мире и прежде всего в нашей стране. Мероприятие широко освещается в мировых средствах массовой информации. Это вовлечение азербайджанских детей к занятиям шахматами, которые полезны для общего развития, а также отвлекают от многих пагубных дел, которых сейчас появилось большое количество, способных испортить жизнь и самим детям, и их родителям.

- Как вы оцениваете положение шахмат в Азербайджане в целом?

- Как я уже говорил, мужская сборная Азербайджана является двукратным чемпионом Европы, обладателем и бронзовых и серебряных медалей. Из наших шахматистов я и Шахрияр Мамедъяров боролись непосредственно за звание чемпионов мира, по два раза мы принимали участие в турнирах претендентов за шахматную корону.

- На правах хозяев Азербайджан выставит на Олимпиаду три мужские и три женские команды. По вашему, насколько выступление на соревновании скажется на перспективных азербайджанских шахматистах?

- Безусловно, молодые наши шахматисты получат большую школу. Это даст им новый качественный скачок в мастерстве, в психологии сражений. Надеюсь, что после Олимпиады мы получим хороший резерв для наших основных мужской и женской сборных команд.

- В каких турнирах вы запланировали участие в текущем году?

- Ближайшие планы – это участие в мемориале Вугара Гашимова, Всемирная Шахматная Олимпиада, также сыграю в командном чемпинате Испании, турнир по быстрым шахматам на Корсике и в конце года в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Катаре.