Теймур Раджабов: Наши шахматисты нацелены на хорошее выступление в Будапеште

10:48

Азербайджанские шахматисты нацелены на хорошее выступление на Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, об этом в интервью пресс-службе Шахматной федерации заявил капитан мужской сборной Азербайджана Теймур Раджабов.

По его словам, команда продолжает подготовку к олимпиаде.

"Шахматисты нацелены на хорошую борьбу. Всемирная шахматная олимпиада - сложное соревнование", - сказал Т.Раджабов.

В составе мужской сборной Азербайджана выступят Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы. Мужская команда в мировом рейтинге занимает 12-е место.

Женская сборная в составе Гюнай Мамедзаде, Гёвхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Ульвии Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой, занимает 6-е место в рейтинге. Капитан сборной - Михаил Шерешевский.

Шахматная олимпиада стартует 11 сентября и завершится 23 сентября. Среди мужчин борьбу будут вести 197 сборных, среди женщин - 184.