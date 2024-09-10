О нас

Теймур Раджабов: Наши шахматисты нацелены на хорошее выступление в Будапеште

Теймур Раджабов: Наши шахматисты нацелены на хорошее выступление в Будапеште 10:48
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 11:27
Теймур Раджабов: Наши шахматисты нацелены на хорошее выступление в Будапеште

Азербайджанские шахматисты нацелены на хорошее выступление на Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает Report, об этом в интервью пресс-службе Шахматной федерации заявил капитан мужской сборной Азербайджана Теймур Раджабов.

По его словам, команда продолжает подготовку к олимпиаде.

"Шахматисты нацелены на хорошую борьбу. Всемирная шахматная олимпиада - сложное соревнование", - сказал Т.Раджабов.

В составе мужской сборной Азербайджана выступят Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы. Мужская команда в мировом рейтинге занимает 12-е место.

Женская сборная в составе Гюнай Мамедзаде, Гёвхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Ульвии Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой, занимает 6-е место в рейтинге. Капитан сборной - Михаил Шерешевский.

Шахматная олимпиада стартует 11 сентября и завершится 23 сентября. Среди мужчин борьбу будут вести 197 сборных, среди женщин - 184.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Rəcəbov: Şahmat Olimpiadasında layiqli çıxış etməyə çalışacağıq

Другие новости из категории

Гаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч
ФотоГаибов в Казахстане провел ряд двусторонних встреч
10 сентября 2024 г. 11:07
Саид Наджафзаде: Представлять Азербайджан в Париже – большая гордость
Саид Наджафзаде: Представлять Азербайджан в Париже – большая гордость
10 сентября 2024 г. 08:47
Бронзовый призер Париж-2024 Ильхам Закиев поделился секретом своего успеха
Бронзовый призер Париж-2024 Ильхам Закиев поделился секретом своего успеха
10 сентября 2024 г. 08:12
Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио
Ламия Велиева: Очень рада, что повторила результат Токио
10 сентября 2024 г. 07:53
Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину
Завоевавшие первое место на ЧЕ азербайджанские дзюдоисты вернулись на родину
10 сентября 2024 г. 06:32
Азербайджан завоевал третью медаль на Всемирных играх кочевников
ФотоАзербайджан завоевал третью медаль на Всемирных играх кочевников
9 сентября 2024 г. 17:18
Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду
Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду
9 сентября 2024 г. 12:56
Азербайджанские гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино
Азербайджанские гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино
9 сентября 2024 г. 10:00
В Париже прошла церемония закрытия Летних Паралимпийских игр
В Париже прошла церемония закрытия Летних Паралимпийских игр
8 сентября 2024 г. 23:28
Азербайджанские лучники взяли серебро на международном турнире в Грузии
ФотоАзербайджанские лучники взяли серебро на международном турнире в Грузии
8 сентября 2024 г. 17:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi