Теймур Раджабов начинает борьбу за выход в турнир претендентов на Гран-при ФИДЕ в Испании

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в испанской Пальма-де-Мальорке начинается заключительный, четвертый этап серии Гран-при по шахматам среди мужчин. Как сообщает Report, в заключительной серии выступит азербайджанский шахматист Теймур Раджабов. Помимо Раджабова в Пальме поборются 18 шахматистов, в частности Вашье-Лаграва из Франции, Левон Аронян из Армении, Хикару Накамура из США, Дин Лижэнь и Ли Чао из Китая, россияне Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев, Аниш Гири из Нидерландов, Пентала Харикришна из Индии, Борис Гельфанд из Израиля, Павел Эльянов из Украины, Франсиско Вальехо из Испании, Рихард Раппорт из Венгрии и Йон Лудвиг Хаммер из Норвегии.

По итогам этого соревнования определятся последние участники турнира претендентов на мировую шахматную корону.

Серия Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE) является одним из отборочных этапов чемпионского цикла, который завершится в марте будущего года в Берлине, где в турнире с участием восьми претендентов определится соперник обладателя шахматной короны Магнуса Карлсена из Норвегии.

На первые два места в Гран-при по итогам четырех этапов претендуют четверо - азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров, российский гроссмейстер Александр Грищук, а также француз Максим Вашье-Лаграв.

После трех этапов 340 зачетных очков набрал Мамедьяров, 336,4 балла у Грищука, которые уже завершили выступление в Гран-при, где каждый участник принимает участие в трех турнирах из четырех. 241,4 очка у Раджабова, у Вашье- Лаграва - 211,4 балла, обоим необходимо занять на этапе в Испании одно из двух первых мест.