Теймур Раджабов начал плей-офф с победы

Состоялись первые матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира "Skilling Open".

Состоялись первые матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира "Skilling Open".

Как сообщает Report, в плей-офф представитель Азербайджана Теймур Раджабов встретился с американским шахматистом Уэсли Со. Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течении двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Теймур выиграл первый матч со счетом 2,5:0,5.

26 ноября он проведет еще четыре встречи с Уэсли Со.

Отметим, что победитель турнира с общим призовым фондом 100 000 долларов США получит 30 000.