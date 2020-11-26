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Теймур Раджабов начал плей-офф с победы

Теймур Раджабов начал плей-офф с победы Состоялись первые матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира "Skilling Open".
Индивидуальные
26 ноября 2020 г. 01:45
Теймур Раджабов начал плей-офф с победы

Состоялись первые матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира "Skilling Open".

Как сообщает Report, в плей-офф представитель Азербайджана Теймур Раджабов встретился с американским шахматистом Уэсли Со. Четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течении двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Теймур выиграл первый матч со счетом 2,5:0,5.

26 ноября он проведет еще четыре встречи с Уэсли Со.

Отметим, что победитель турнира с общим призовым фондом 100 000 долларов США получит 30 000.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Rəcəbov pley-off mərhələsinə qələbə ilə başladı

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