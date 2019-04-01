Магнус Карлсен: "Теймур Раджабов хорошо боролся"

Центральная игра первого тура супертурнира ShamkirChess 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову, между Теймуром Раджабовым и действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась ничьей.

Как передаёт Report со ссылкой на пресс-службу турнира, на пресс-конференции сразу после игры шахматисты поделились своими впечатлениями от встречи.

По словам Карлсена, ничейный результат является справедливым.

"В этой партии, которой я играл чёрными фигурами, противник не допустил ошибок. Из-за отсутствия серьёзного преимущества не имело смысла рисковать. Теймур хорошо боролся. Считаю нормальным, что в первом туре зафиксированы ничьи. Как правило в супертурнирах бывает мало побед, но они становятся решающими. И на этот раз я пришёл в Шамкир за победой. Надеюсь, предстоящие игры пройдут так, как мне хотелось бы", – заявил норвежский шахматист.

Карлсен добавил, что ему не важно, каким цветом играть.

"После жеребьёвки выяснилось, что в пяти партиях я буду играть чёрными фигурами, что совсем нелегко в таком сложном турнире. Но это меня не сильно беспокоит. Думаю о противниках. Главное - игра противника и моя подготовка к ней. Именно поэтому неважно, чётное ли количество шахматистов на соревнованиях или нет", - заключил Карлсен.