Теймур Мамедов: Свою победу посвящаю всему азербайджанскому народу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Я счастлив, что начал борьбу успешно".

Как сообщает Report, об этом заявил боксер Теймур Мамедов, представляющий Азербайджан на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В первом бою знаменосец азербайджанской делегации одержал победу над украинцем Денисом Соколенко: "То, что я был знаменосцем, придало мне больше сил и уверенности. Эту победу посвящаю всему азербайджанскому народу. Благодарю всех за оказанную поддержку".

Отметим, что соперником Т.Мамедова в 1/8 финала будет Петер Мулленберг (Голландия). Встреча состоится 12 августа в 03:30.