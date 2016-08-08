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    Теймур Мамедов: Свою победу посвящаю всему азербайджанскому народу

    Боксер рассказал о своей первой победе

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ "Я счастлив, что начал борьбу успешно". 

    Как сообщает Report, об этом заявил боксер Теймур Мамедов, представляющий Азербайджан на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    В первом бою знаменосец азербайджанской делегации одержал победу над украинцем Денисом Соколенко: "То, что я был знаменосцем, придало мне  больше сил и уверенности. Эту победу посвящаю всему азербайджанскому народу. Благодарю всех за оказанную поддержку". 

    Отметим, что соперником Т.Мамедова в 1/8 финала будет Петер Мулленберг (Голландия). Встреча состоится 12 августа в 03:30.

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