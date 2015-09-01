​Технический директор FIA доволен прогрессом в строительстве уличной трассы в Баку

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Технический директор FIA Чарли Уайтинг остался доволен прогрессом в строительстве уличной трассы в Баку, где в следующем году пройдет дебютная гонка Формулы 1.

Как передает Report, об этом сказал Уайтинг в интервью Autosport.

Столица Азербайджана впервые проведет у себя Гран При Европы 15-17 июля и станет третьей городской трассой в календаре чемпионата наряду с Сингапуром и Монако.

Уайтинг остался доволен последним новостями из Баку, отметив серьезный прогресс со стороны организаторов, которым осталось решить ряд второстепенных вопросов.

«У меня прошла встреча с Германом Тильке [проектировщиком трассы] в Бельгии, - сказал Уайтинг. – Конечно, речь идёт не о стандартной гоночной трассе, поскольку это будет полностью уличный трек.

Остается несколько вопросов, вызывающих беспокойство, но они прилагают все усилия для их решения. В целом всё идет согласно первоначальному графику. В следующем месяце начнется укладка нового асфальта, что очень важно, и другие подобные работы. Они серьезно относятся ко всем вопросам».

Следующий визит Уайтинга в Баку намечен на начало января, когда он оценит успехи в строительстве трассы и решении насущных проблем.

«Остается немного препятствий, которые касаются объектов общего пользования, после чего они начнут строительство самой трассы, - добавил Чарли. – Нужно немного изменить тротуары, стены и другие объекты, поскольку необходимо обеспечить идеальную траекторию входа в повороты с прилегающей зоной безопасности.

Но с учётом того, что мне известно, они замечательно справляются со своими задачами».