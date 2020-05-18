​TƏBİB: Неправильно сравнивать спортзалы с кафе и ресторанами

Спортивные залы расположены в закрытых помещениях. Неправильно сравнивать их с кафе и ресторанами. В залах множество людей занимаются активным спортом. При тренировках дыхание становится очень интенсивным.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

"Заниматься спортом в маске физически очень сложно. Для каждого открывающегося учреждения мы разрабатываем специальные санитарные правила во избежание распространения инфекции. В спортивных залах используется оборудование, и инфекция может передаваться при контакте с ним", - подчеркнула она.