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Татьяна Белова: Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт

Татьяна Белова: Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт "Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт для нас".
Индивидуальные
11 января 2023 г. 17:58
Татьяна Белова: Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт

"Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт для нас".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам тренер по художественной гимнастике Шамахинского Олимпийского спортивного комплекса и спортивного клуба "Забрат" Татьяна Белова.

Она сообщила, что в настоящее время в комплексе тренируются 23 ребенка, а всего в клубе - 30: "Мы приехали на сборы в Национальную арену гимнастики. Здесь дети будут тренироваться в течение 5 дней, демонстрируя комбинации с мячами, обручами и булавами. Тренер Сабина Гаратова помогает нам, следит за выступлениями детей".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTatyana Belova: "Milli Gimnastika Arenasındakı məşqlər bizim üçün böyük təcrübədir"

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