Татьяна Белова: Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт

"Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт для нас".

"Тренировки на Национальной гимнастической арене - отличный опыт для нас".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам тренер по художественной гимнастике Шамахинского Олимпийского спортивного комплекса и спортивного клуба "Забрат" Татьяна Белова.

Она сообщила, что в настоящее время в комплексе тренируются 23 ребенка, а всего в клубе - 30: "Мы приехали на сборы в Национальную арену гимнастики. Здесь дети будут тренироваться в течение 5 дней, демонстрируя комбинации с мячами, обручами и булавами. Тренер Сабина Гаратова помогает нам, следит за выступлениями детей".