"Tata Steel Chess": Шахрияр Мамедъяров встретится с британцем Гавейном Джонсом

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января в голландском Вейк-ан-Зее состоится 12-й тур супертурнира "Tata Steel Chess", призовой фонд которого составляет $2 млн.

Report сообщает, что в этом туре представитель Азербайджана Шахрияр Мамедов встретится со своим британским оппонентом Гавейном Джонсоном.

Шахрияр сохранил свою позицию в группе лидеров, сыграв вничью с норвежцем, бывшим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Tata Steel Chess

Вейк-ан-Зее, Голландия

12-й тур

Начало партий – 16.30 по бакинскому времени.

Хоу Ифань (Китай) – Вэй И (Китай)

Аниш Гири (Голландия) – Башкаран Адхибан (Индия)

Владимир Крамник (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Петр Свидлер (Россия) – Сергей Карякин (Россия)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Матлаков (Россия)

Гавейн Джонс (Великобритания) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Вишванатан Ананд (Индия) – Уэсли Со (США)

Турнирное положение: Гири, Мамедьяров, Карлсен – по 7,5, Ананд – 7, Крамник, Со, Карякин – по 6,5, Свидлер – 5, Матлаков, Джонс, Вэй И, Каруана – по 4,5, Адхибан – 3,5, Хоу Ифань – 2.