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    "Tata Steel Chess": Шахрияр Мамедъяров встретится с британцем Гавейном Джонсом

    Мамедъяров сохранил свою позицию в группе лидеров

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января в голландском Вейк-ан-Зее состоится 12-й тур супертурнира "Tata Steel Chess", призовой фонд которого составляет $2 млн.

    Report сообщает, что в этом туре представитель Азербайджана Шахрияр Мамедов встретится со своим британским оппонентом Гавейном Джонсоном.

    Шахрияр сохранил свою позицию в группе лидеров, сыграв вничью с норвежцем, бывшим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

    Tata Steel Chess

    Вейк-ан-Зее, Голландия

    12-й тур

    Начало партий – 16.30 по бакинскому времени.

    Хоу Ифань (Китай) – Вэй И (Китай)

    Аниш Гири (Голландия) – Башкаран Адхибан (Индия)

    Владимир Крамник (Россия) – Фабиано Каруана (США)

    Петр Свидлер (Россия) – Сергей Карякин (Россия)

    Магнус Карлсен (Норвегия) – Максим Матлаков (Россия)

    Гавейн Джонс (Великобритания) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

    Вишванатан Ананд (Индия) – Уэсли Со (США)

    Турнирное положение: Гири, Мамедьяров, Карлсен – по 7,5, Ананд – 7, Крамник, Со, Карякин – по 6,5, Свидлер – 5, Матлаков, Джонс, Вэй И, Каруана – по 4,5, Адхибан – 3,5, Хоу Ифань – 2.

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