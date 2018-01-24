"Tata Steel Chess":Мамедъаров упустил лидерство после ничьи с Крамкином

Баку.24 января. REPORT.AZ/ Завершился девятый тур турнира "Tata Steel Chess" в голландском городе Вейк-ан-Зее.

Как передает Report, единственный представитель Азербайджана на супертурнире Шахрияр Мамедъяров встретился с бывшим чемпионом мира россиянином Владимиром Крамкином.

Встреча завершилась на 39-м ходу ничьей. Тем самым, Мамедъяров упустив лидерство, занял вторую строчку турнира.

После девяти туров турнирную таблицу с 6,5 баллами возглавляет Гири. За ним следуют Мамедъяров, Карслен – по 6, Со, Крамник- по 5,5, Ананд, Карякин- по 5, Свидлер-4,5, Матлаков, Джонс- по 4, Вэй И, Каруана- по 3,5, Адхибан- 2,5, Хоу Ифань- 1,5 баллами.