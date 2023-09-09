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Tata Steel Chess: Азербайджанский шахматист стал последним в блице

Tata Steel Chess: Азербайджанский шахматист стал последним в блице В индийской Калькутте завершился международный турнир Tata Steel Chess с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Индивидуальные
9 сентября 2023 г. 18:42
Tata Steel Chess: Азербайджанский шахматист стал последним в блице

В индийской Калькутте завершился международный турнир Tata Steel Chess с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, сегодня он и его соперники сыграли еще 9 партий в блиц.

Т.Раджабов обыграл Винсента Каймера (Германия), Сантоша Видита (Индия), проиграв Рамешбабу Праггнанандхе (Индия), Нодирбеку Абдусатторову (Узбекистан), Доммараджу Гукешу (Индия), Эригайси Арджун (Индия) и сыграв вничью с Пентала Харикришной (Индия), Александром Грищуком (ФИДЕ) и Максимом Вашье-Лагравом (Франция).

После 18 партий Раджабов набрал 5,5 очка и занял последнее место. Победителем стал Грищук, набравший 12 очков.

Отметим, что в рапиде Раджабов набрал 5,5 очков и стал вторым после Вашье-Лаграва.

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Версия на азербайджанском языке "Tata Steel Chess": Teymur Rəcəbov blitsdə sonuncu olub

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