Tata Steel Chess: Азербайджанский шахматист стал последним в блице

В индийской Калькутте завершился международный турнир Tata Steel Chess с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

В индийской Калькутте завершился международный турнир Tata Steel Chess с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, сегодня он и его соперники сыграли еще 9 партий в блиц.

Т.Раджабов обыграл Винсента Каймера (Германия), Сантоша Видита (Индия), проиграв Рамешбабу Праггнанандхе (Индия), Нодирбеку Абдусатторову (Узбекистан), Доммараджу Гукешу (Индия), Эригайси Арджун (Индия) и сыграв вничью с Пентала Харикришной (Индия), Александром Грищуком (ФИДЕ) и Максимом Вашье-Лагравом (Франция).

После 18 партий Раджабов набрал 5,5 очка и занял последнее место. Победителем стал Грищук, набравший 12 очков.

Отметим, что в рапиде Раджабов набрал 5,5 очков и стал вторым после Вашье-Лаграва.