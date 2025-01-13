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Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в ЧМ по фигурному катанию

Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в ЧМ по фигурному катанию 16^55
Индивидуальные
13 января 2025 г. 17:06
Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в ЧМ по фигурному катанию

Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Бостоне (США) 24-30 марта 2025 года.

Об этом Report сообщила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова.

По ее словам, в соревновании примет участие пара Саманта Риттер - Даниэль Брикалов.

Набрав в сумме 157,54 балла в танцах на льду на турнире Sofia Trophy в Болгарии, пара получила право участвовать в чемпионате мира.

Отметим, что ранее право на участие в ЧМ получила Наргиз Сулейманова, занявшая пятое место на Sofia Trophy в одиночном катании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha iki idmançısı ABŞ-də keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək

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