Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в ЧМ по фигурному катанию

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Танцевальная пара из Азербайджана примет участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет в Бостоне (США) 24-30 марта 2025 года.

Об этом Report сообщила генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова.

По ее словам, в соревновании примет участие пара Саманта Риттер - Даниэль Брикалов.

Набрав в сумме 157,54 балла в танцах на льду на турнире Sofia Trophy в Болгарии, пара получила право участвовать в чемпионате мира.

Отметим, что ранее право на участие в ЧМ получила Наргиз Сулейманова, занявшая пятое место на Sofia Trophy в одиночном катании.