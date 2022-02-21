Тайваньскую спортсменку накажут за тренировку в форме китайской сборной

Хуан Юй-тин, одну из четырех тайваньских спортсменок, участвовавших в Зимних олимпийских играх Пекин-2022, ждет наказание.

Хуан Юй-тин, одну из четырех тайваньских спортсменок, участвовавших в Зимних олимпийских играх Пекин-2022, ждет наказание.

Как передает Report со ссылкой на издание Eurosport.de, причиной послужила тренировка 34-летней спортсменки в форме, напоминающей форму китайской сборной.

Юй-тин разместила в соцсетях фотографию с тренировки до соревнований в Пекине, на которой позирует в форме, подаренной ей китайскими друзьями. Ее поступок вызвал недовольство в Тайване.

Премьер-министр Тайваня поручил провести расследование в отношении конькобежки. Премьер-министр Тайваня обратился в комитет по образованию и спорту, чтобы там разобрались, какое наказание должна понести конькобежка.

Позже пост спортсменки был удален.