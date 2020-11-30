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Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом

Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Роем Джонсом
Индивидуальные
30 ноября 2020 г. 07:25
Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом
Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Роем Джонсом.

Как передает Report со ссылкой на New York Post, по словам боксера, он употреблял перед боем, употреблял во время своих выступлений и не может остановиться. Тайсон отмечает, что он должен употреблять, делает это каждый день и никогда не завязывает с этим делом.

"Это то, кто я есть. Это то, что я хочу делать. Это не закончится", — добавил он.

Напомним, бой Тайсона и Джонса завершился ничейным результатом.

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