Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Джонсом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался в употреблении марихуаны перед боем с Роем Джонсом.
Как передает Report со ссылкой на New York Post, по словам боксера, он употреблял перед боем, употреблял во время своих выступлений и не может остановиться. Тайсон отмечает, что он должен употреблять, делает это каждый день и никогда не завязывает с этим делом.
"Это то, кто я есть. Это то, что я хочу делать. Это не закончится", — добавил он.
Напомним, бой Тайсона и Джонса завершился ничейным результатом.