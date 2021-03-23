Тайсон отказался от боя за 25 миллионов долларов

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон отверг предложение провести поединок с Эвандером Холифилдом в мае 2021 года

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон отверг предложение провести поединок с Эвандером Холифилдом в мае 2021 года.

Как передает Report, об этом представители Холифилда сообщили ESPN.

В команде американца подчеркнули, что в течение нескольких месяцев вели переговоры с менеджерами Тайсона.

"Мы думали, что сделка вот-вот состоится. Но в итоге ребята Майка отвергли все предложения", — утверждает Крис Лоуренс, представляющий интересы Холифилда. Отмечается, что речь идет о гарантированной выплате в 25 миллионов долларов США.

Планировалось, что Холифилд и Тайсон вновь встретятся на ринге в рамках выставочного поединка 29 мая. "Мы зря потратили время", — отметил Лоуренс.

29 ноября 2020-го Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет. Экс-чемпион мира провел показательный поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим. Поединок завершился вничью. Оба спортсмена выразили готовность провести матч-реванш.

В 1997 году Тайсон во время реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Поединок был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов.