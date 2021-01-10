О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тайсон может выйти на ринг против Холифилда

Тайсон может выйти на ринг против Холифилда Бывший боксер и чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его представители снова ведут переговоры о новом поединке с другим экс-чемпионом Майком Тайсоном
Индивидуальные
10 января 2021 г. 22:28
Тайсон может выйти на ринг против Холифилда
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд

Бывший боксер и чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его представители снова ведут переговоры о новом поединке с другим экс-чемпионом Майком Тайсоном.

Как передает Report, об этом сообщает The Sun.

58-летний ветеран подтвердил факт переговоров и подчеркнул, что ждет окончательного решения. Он добавил, что усердно тренируется и готовится к возможному поединку с бывшим соперником.

В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его бой с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты поединка

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Бой был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
7 января 2021 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi