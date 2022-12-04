О нас

Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Индивидуальные
4 декабря 2022 г. 02:48
Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Как передает Report, в 12-раундовом поединке, который прошел в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", Фьюри победил соотечественника Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Соперники встретились в третий раз. В 2011 году Фьюри победил решением судей, в 2014-м - техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри в третий раз защитил титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре прошлого года британец защитил пояс, во второй раз победив Уайлдера - техническим нокаутом в 11-м раунде. В апреле нынешнего года Фьюри выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi