Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

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