Тайсон Фьюри в третий раз победил Чисору и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Британец Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
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Соперники встретились в третий раз. В 2011 году Фьюри победил решением судей, в 2014-м - техническим нокаутом в 10-м раунде.
Фьюри в третий раз защитил титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре прошлого года британец защитил пояс, во второй раз победив Уайлдера - техническим нокаутом в 11-м раунде. В апреле нынешнего года Фьюри выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде.