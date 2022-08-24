Тайсон Фьюри просит $500 млн за бой с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что хочет получить 500 млн долларов за бой с украинцем Александром Усиком.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что хочет получить 500 млн долларов за бой с украинцем Александром Усиком.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Если поставлю на кон все против неизвестного иностранца, мальчикам лучше заплатить мне полмиллиарда. Если бы это был Джошуа, я бы подрался бесплатно, но увы", - отметил боксер в соцсетях.

Напомним, что в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).