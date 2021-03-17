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Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии

Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).
Индивидуальные
17 марта 2021 г. 05:40
Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии
Тайгер Вудс

Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Вудс сообщил в своей странице в Twitter.

Напомним, что авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

"Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Я очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем", - написал Вудс.

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