Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии

Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).

Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Вудс сообщил в своей странице в Twitter.

Напомним, что авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

"Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Я очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем", - написал Вудс.