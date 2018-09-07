Таха Акгюль: На чемпионате мира добьемся, чтобы развевались как турецкий, так и азербайджанский флаги

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Мы приехали в Баку, сказав "Мы – одна нация, два государства". Работаем с нашими азербайджанскими братьями. Мы верим, что в столице Венгрии Будапеште будут развеваться как турецкий, так и азербайджанский флаги, постараемся добиться этого".

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Таха Акгюль, оценивая совместные учебно-тренировочные сборы со сборной Азербайджана в Олимпийском центре борьбы.

28-летний спортсмен напомнил, что одержав победу на I Европейских играх "Баку-2015" в весовой категории 125 кг, он поднял флаги двух стран: "У нас все едино. Наши братья Гаджи Алиев, Джабраиль Гасанов и другие азербайджанские борцы, в том числе главный тренер Фирдовси Умудов очень хорошо относятся к нам. Мы в своей стране, мы здесь не чувствуем себя чужими, у нас все одинаково, наши языки, религия. По этой причине - здесь тоже наш дом. До этого мы принимали сборную Азербайджана в Турции, были на совместных сборах. Ждем и сейчас. Мы вместе будем готовиться к Летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. И на предстоящей олимпиаде будем в одинаковой форме представлять наши страны, религию и тюркский мир".

Таха Акгюль также рассказал о своем сопернике в сборной Азербайджана Джемаледдине Магомедове: "Джемаледдин - борец с хорошей техникой. Мы неоднократно вместе выходили на ринг и не раз вместе стояли на почетном пьедестале. На предстоящем чемпионате мира одним из моих самых серьезных соперников будет Магомедов. Победа достается тому, кто больше старается и заслуживает ее. Пусть и на этот раз победит сильнейший".

Отметим, что чемпионат мира в Будапеште пройдет 22-28 октября.