Томас Бутчер: Баку готов принять "Формулу 1"

"Мы интенсивно работали больше трех месяцев и уже готовы".

Как сообщает Report, об этом во время медиа-тура, организованного по территории гоночного трека, заявил руководитель по строительству соревновательного объекта компании "Бакинское городское кольцо" Томас Бутчер.

Австрийский эксперт заявил, что сейчас идет работа над некоторыми мелкими вопросами: "К соревнованию полностью готовы официальные лица "Формулы 1" и Международной автомобильной федерации. Осталось только, чтобы болельщики наблюдали за грандиозным зрелищем со своих мест и получали удовольствие. Мы стараемся организовать соревнование также хорошо, как раньше. Конечно, в последний момент появляются работы, которые нужно сделать. До полного закрытия дорог были некоторые моменты, которые мы не успели решить. В некоторых местах мы установили препятствия и двери, провели покрасочные работы. Кроме того в угловых частях в целях безопасности установили дополнительные барьеры. Сейчас мы заняты такого рода работой".

По словам Т.Бутчера, команды в настоящее время приводят в готовность свои гаражи: "С прошлой недели грузы команд прибывают в Баку по воздуху, суше и воде. Сейчас команды приводят в готовность свои гаражи. Скоро мы тут увидим и пилотов".

Отметим, что Гран-при Азербайджана SOCAR продлится 26-28 апреля.