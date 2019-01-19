Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

https://report.az/storage/news/58116c0c8c5f19f5819f4bef61889bb3/02ac36a4-d85d-4571-a8b2-7f3403170602_292.jpg
Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал членом гоночной академии «Феррари».
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба академии.
«Очевидно, что Ferrari с момента моего рождения занимала особое место в моём сердце и в сердцах моей семьи. Поэтому я рад этой возможности и с человеческой точки зрения тоже», — заявил Шумахер.
19-летний немец в 2018 году завоевал свой первый в карьере автоспортивный титул — стал победителем европейского чемпионата «Формулы-3».
News DepartmentАвтор новости