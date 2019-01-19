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    Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал членом гоночной академии «Феррари».

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба академии.

    «Очевидно, что Ferrari с момента моего рождения занимала особое место в моём сердце и в сердцах моей семьи. Поэтому я рад этой возможности и с человеческой точки зрения тоже», — заявил Шумахер.

    19-летний немец в 2018 году завоевал свой первый в карьере автоспортивный титул — стал победителем европейского чемпионата «Формулы-3».

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