Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал членом гоночной академии «Феррари».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба академии.

«Очевидно, что Ferrari с момента моего рождения занимала особое место в моём сердце и в сердцах моей семьи. Поэтому я рад этой возможности и с человеческой точки зрения тоже», — заявил Шумахер.

19-летний немец в 2018 году завоевал свой первый в карьере автоспортивный титул — стал победителем европейского чемпионата «Формулы-3».