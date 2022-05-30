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Сын национального героя стал чемпионом Европы

Сын национального героя стал чемпионом Европы Сын национального героя Азербайджана Асифа Магеррамова (Фред Асиф) Азер Магеррамов стал победителем чемпионата Европы по армрестлингу, который прошел в польском городе Румя.
Индивидуальные
30 мая 2022 г. 14:30
Сын национального героя стал чемпионом Европы

Сын национального героя Азербайджана Асифа Магеррамова (Фред Асиф) Азер Магеррамов стал победителем чемпионата Европы по армрестлингу, который прошел в польском городе Румя.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории выше 105 кг спортсмен встретился в финале с местным спортсменом Дариушем Попилеки. Победив своего соперника, Магеррамов завоевал золотую медаль.

На церемонии награждения прозвучал Государственный гимн в честь представителя Азербайджана.

Третье место занял словак Ратислав Томага.

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