Сын национального героя стал чемпионом Европы

Сын национального героя Азербайджана Асифа Магеррамова (Фред Асиф) Азер Магеррамов стал победителем чемпионата Европы по армрестлингу, который прошел в польском городе Румя.

Сын национального героя Азербайджана Асифа Магеррамова (Фред Асиф) Азер Магеррамов стал победителем чемпионата Европы по армрестлингу, который прошел в польском городе Румя.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории выше 105 кг спортсмен встретился в финале с местным спортсменом Дариушем Попилеки. Победив своего соперника, Магеррамов завоевал золотую медаль.

На церемонии награждения прозвучал Государственный гимн в честь представителя Азербайджана.

Третье место занял словак Ратислав Томага.