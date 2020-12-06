Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом гоночной серии "Формула-2"

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2".

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер, выступающий за команду Prema финишировал 18-м. Его главный соперник за титул - британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi стал 10-м и не смог догнать Шумахера в общем зачете.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим - британец Дэн Тиктум из DAMS.

По итогам чемпионата Шумахер набрал 215 очков, второе место занял Айлотт (201), третье - Цунода (200). Шварцман стал четвертым (177), Мазепин - пятым (164), Маркелов - 18-м (5).