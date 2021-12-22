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Сын Михаэля Шумахера перешел в "Ferrari"

Сын Михаэля Шумахера перешел в "Ferrari" Выступающий на чемпионате мира по "Формуле-1" пилот команды "Haas" Мик Шумахер перешел в "Ferrari".
Индивидуальные
22 декабря 2021 г. 15:12
Сын Михаэля Шумахера перешел в Ferrari

Выступающий на чемпионате мира по "Формуле-1" пилот команды "Haas" Мик Шумахер перешел в "Ferrari".

Как передает Report, об этом заявил руководитель "Ferrari" Маттиа Бинотто.

По его словам, 22-летний пилот и Антонио Джовинацци станут резервными пилотами итальянской команды в 2022 году: "Рад приветствовать Мика Шумахера в нашей команде, но надеюсь, что нам не понадобятся замены в ходе сезона. Болиды 2022 года будут очень отличаться от болидов 2021 года. М.Шумахер должен привыкнуть к этому. Он должен быть готов сесть за штурвал, если понадобится".

Мик Шумахер - сын 7-кратного чемпиона мира Михаэлю Шумахеру.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 10-12 июня.

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Версия на английском языке Michael Schumacher’s son joining Ferrari
Версия на азербайджанском языке Mixael Şumaxerin oğlu "Ferrari"yə keçib

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