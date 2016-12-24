Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-3"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, присоединился к команде Prema Powerteam, выступающей в европейском чемпионате "Формула-3", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Переход в "Формулу-3" станет идеальным шагом для меня, я сгораю от нетерпения в ожидании начала нового сезона. Я также рад остаться в Prema, ведь это команда профессионалов, и я снова получу возможность узнать много нового", - рассказал Шумахер-младший, который будет выступать за Prema в сезоне-2017.

В прошедшем сезоне пилот соревновался в составе этой команды в итальянской и немецкой "Формулах-4". 17-летний гонщик одержал 10 побед.