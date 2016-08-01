Светлана Журова: После Олимпиады весь мир будет жить в новых реалиях касательно допинга - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 1 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report c депутатом Госдумы России, олимпийской чемпионкой Светланой Журовой

- Светлана Сергеевна, завершился допинг-скандал, в центре внимания которого была олимпийская сборная России. Какие впечатления у вас остались от этой истории, и как она может повлиять на выступления российских спортсменов?

- Впечатления от всей истории конечно же неприятные.

Когда смотришь статистику, то понимаешь, что у российских спортсменов было очень много проб. Если смотреть в процентном соотношении кого дисквалифицировали, то мы будем в середине списка. Так что мы не самые большие правонарушители. В заявленном докладе говорится, что в Сочи пробы российских спортсменов подменили - но это же страшная информация. Тогда служба допингового контроля любой страны, в которой проводится Олимпиада может в угоду властям или за деньги менять пробы. Просто детективная история какая-та получается. Если учитывать, что все это правда, тогда же можно менять пробы и в обратную сторону: тем спортсменам которые допинг не употребляли подставить склянки с положительными результатами на тест. При этом много ребят, не причастных к употреблению допинга, оказались за бортом Олимпиады.

Нарушение олимпийской хартии на лицо. Считаю, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) несколько злоупотребила своими полномочиями. Если они проявляют такую нулевую терпимость, то должны это делать по отношению к другим странам. А если выборочно решили наказать Россию, как бы в назидание всем остальным, то теперь требования к WADA будут повышены. Думаю, российских спортсменов эта история только сплотила, и они будут добиваться высоких результатов, чтобы доказать силу российского спорта. Сплоченность команды бросалась в глаза и на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

- В пору ваших выступлений на Олимпиадах были ли такие скандалы?

- На моей памяти никогда не было такого жесткого контроля со стороны Антидопингового комитета. Такое впечатление, что они просто решили себя пропиарить. Например, они объявили, что мельдоний был в крови некоторых спортсменов на Европейских играх в Баку. Но спортсмены не виноваты в том, что препарат, который они принимали 2 года назад был "витаминкой", а сейчас является допингом. Зачем бросать тень на репутацию людей, всю жизнь посвятивших спорту?!

В любом случае Россия сделала соответствующие выводы из всей этой истории. Комиссия соответствующая создана. Законы сейчас принимаются довольно жесткие в этом отношении, вплоть до применения уголовной ответственности. После Олимпийских игр придется работать с международными федерациями.

- Как, по-вашему, Федерации отнесутся к тем спортсменам, которые в частном порядке обратились с просьбой допустить их на Олимпиаду? Среди них, например, Елена Исинбаева…

- МОК никогда в такой ситуации не был, поэтому они постарались принять решение достаточно компромиссное, чтобы их не обвинили в предвзятости. С Исинбаевой вообще отдельная история. Весь мир видел ее слезы на проводах олимпийской сборной в Кремле.

И как человек и как спортсмен я прекрасно понимаю Лену. Тем более, что тренировалась она заграницей, и в Россию приехала уже после рождения ребенка. В этой обстановке она сочла правильной для себя подготовку к Олимпиаде дома. И вот такая ситуация, к которой она получается косвенно причастна.

Тут надо включиться не только российским болельщикам, но и всем любителям спорта, потому что Олимпиада действительно теряет из-за отсутствия Исинбаевой. Ведь это многократная рекордсменка мира, задавшая планку в этом виде спорта, и может потеряться значительный интерес к прыжкам в высоту на долгие годы. В глубине души Лена надеется, что ей все-таки удастся выступить на последней для нее Олимпиаде. А мы конечно за оставшееся до Игр время будем за нее переживать.

- Как, по-вашему, будут ли какие-то новые решения о допинговых пробах после такого скандала?

- Вполне возможно, что после Олимпиады весь мир будет жить в каких-то новых реалиях касательно допинга. Будут новые правила и новые действия. Потому, что за 2 года до чемпионата мира по футболу в России можно придумать такие правила, что соревнования тут просто не состояться, и тогда точно можно будет говорить о двойных стандартах.

WADA, наверное, тоже заинтересована в пересмотре своей работы. Потому что в скандале, который разгорелся прежде всего не заинтересованы они сами. Ведь тут помимо спортсменов приняли участие и политики, и журналисты. И Агентство должно делать так, чтобы никто не мог спекулировать на этой теме, чтоб ни у кого не возникало вопроса о том, что все это было сделано именно против России.

- Вы, наверное, знаете и об истории с отстранением от Игр в Рио всей сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Может быть нашим странам объединить усилия?

- Конечно же, спортивным федерациям и олимпийским комитетам дружественных стран надо работать вместе в этом направлении. Чем больше будут звучать недовольные голоса, тем быстрее Антидопинговый комитет разработает и внедрит новые правила, не ущемляющие интересы спортсменов. Ведь WADA в определенный момент себя подставило. Многие их заявления звучат, вроде как они сами что-то не проконтролировали, вместе с тем обвиняют спортивную политику России и других стран в том, что они не проконтролировали своих спортсменов. Мы же живем в век технического прогресса. Надо просто все снимать на камеры: и процесс снятия проб, и процесс их хранения. Тогда и в оперативном режиме можно просмотреть, что происходит с пробами. Мы все это будем обсуждать и с WADA, и с МОК, вносить свои предложения.

- А какие конкретно предложения можно внести?

- Ну вот мы все знаем про запрещенный список препаратов, а кто-нибудь когда-то опубликовывал разрешённый список?! Еще есть такое предложение, помимо общего списка Антидопингового комитета сделать еще списки по странам. То есть страна делает свой разрешенный список и согласовывает ее с WADA. Помимо этого, когда фармакологические компании разрабатывают какие-то супер-препараты, то надо их обязать согласовывать это с WADA. Тогда спортсмен будет точно знать, имеет ли он право использовать его или нет. К тому же, такие препараты должны быть общедоступны, если конечно говорить о честной борьбе, о честных соревнованиях.