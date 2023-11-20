Супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023" пройдет в Габале

В Габале пройдет супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023", посвященный памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

В Габале пройдет супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2023", посвященный памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, супертурнир пройдет с 7 по 11 декабря с участием 10 шахматистов.

Девятый по счету супертурнир пройдет при совместной организации Шахматного фонда Вугара Гашимова, Министерства молодежи и спорта, а также Федерации шахмат Азербайджана.

Отметим, что впервые мемориал Вугара Гашимова состоялся в Шемкире в 2014 году. Чемпион мира Магнус Карлсен четырежды был победителем турнира (2014, 2015, 2018, 2019), а азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров - дважды (2016, 2017).