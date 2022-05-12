Superbet Chess Classic: Шахрияр Мамедъяров одержал первую победу

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров провел очередную встречу в турнире Superbet Chess Classic - первом этапе серии Grand Chess Tour.

Как сообщает Report, 37-летний гроссмейстер встретился с россиянином Яном Непомнящим, выступающим под флагом ФИДЕ в VII туре соревнований. Играя черными фигурами, Мамедъяров на 56-м ходу победил своего соперника. Это была первая победа представителя Азербайджана на турнире.

Общий призовой фонд турнира, который продлится до 14 мая, составляет 350 000 долларов США.

Отметим, что победителем прошлогоднего турнира Superbet Chess Classic был Шахрияр Мамедъяров.