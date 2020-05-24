Суд Тбилиси избрал залог для теннисиста Басилашвили - ОБНОВЛЕНО

Николоз Басилашвили https://report.az/storage/news/0ee2fc2a451c75faf4294e83366366fc/2cfbf191-38c1-44a8-904f-8ece1cf611fc_292.jpg

Тбилисский городской суд избрал залог в размере 100 тыс. лари (более 31 тыс. долларов США) в качестве меры пресечения для теннисиста Николоза Басилашвили, задержанного за избиение своей бывшей жены.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в воскресенье сообщила журналистам прокурор Натия Гурули.

"Для Николоза Басилашвили был избран залог с обеспечением заключения, срок выплаты был установлен в размере 30 дней", - сказала Гурули, добавив, что теннисист покинет тюрьму после того, как заплатит указанную сумму.

По словам прокурора, предварительное судебное слушание по делу Басилашвили назначено на 16 июля. Адвокат теннисиста Ирма Чкадуа утверждает, что ее подзащитный вину не признает.

***14:42

Сотрудники МВД Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили.

Как передает грузинское бюро Report, спортсмен задержан за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи" УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Прокуратура планирует обратиться в ближайшее время в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения для теннисиста.

Отметим, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем трех турниров АТР.