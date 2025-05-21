Строятся новые трибуны для Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Строятся новые трибуны для Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Строятся новые трибуны для Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба операционной компании Baku City Circuit.

В этом году планируется установить две дополнительные трибуны вокруг городской трассы. Монтаж трибун уже начался. Учитывая растущий интерес к Гран-при Азербайджана местных и зарубежных болельщиков, вместимость трибун будет увеличена еще на 1 500 мест и превысит 20 000.

В связи с подготовительными работами ожидается введение временных ограничений на некоторых участках Приморского бульвара. Операционная компания Baku City Circuit просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к ограничениям.

Отметим, что в 2024 году за Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в течение четырех дней с трибун наблюдали более 76 тыс. болельщиков.

В этом году бакинский этап "Формулы-1" пройдет 19-21 сентября.