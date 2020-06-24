Строительство Дворца спорта в Гяндже продолжится

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Дворца спорта в городе Гянджа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по строительству Дворца спорта в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 3 млн манатов.

Другим распоряжением главы государства, в целях продолжения работ по строительству Дворца спорта в городе Гянджа из суммы, указанной в подпункте 1.53.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Исполнительной власти города Гянджа выделено 3,8 млн манатов.