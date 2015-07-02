​Строительство трассы для "Формулы-1" начнется в следующем году

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Архитектурное бюро Германа Тильке подготовило проект городской трассы в центре Баку, на которой в 2016 году состоятся соревнования "Формула-1" под названием Гран-При Европы (Formula 1, Grand Prix of Europe). Об этом сообщили Report в пресс-службе компании Baku Grand Prix, которая будет проводить соревнования.

По информации, ремонтные работы будут состоять их нескольких этапов. Проект трассы уже полностью подготовлен и представлен в Международную автомобильную федерацию (МАФ). После одобрения проекта начнутся строительные работы. Основной этап этих работ запланирован на следующий год.

Отметим, что во время гонки в Баку, болиды будут двигаться параллельно морскому бульвару и сделают круг вокруг национального историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", который считается самой древней частью Баку и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем самым, зрители и гости смогут лицезреть весь город в течение этих соревнований. Трасса протяженностью в 6 км будет иметь несколько достаточно серьезных изменений высоты, подъемов и спусков.