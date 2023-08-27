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Стрелок, завоевавший золото ЧМ в Баку: Эта медаль имеет для меня большое значение

Стрелок, завоевавший золото ЧМ в Баку: Эта медаль имеет для меня большое значение Эта медаль имеет для меня большое значение.
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 18:39
Стрелок, завоевавший золото ЧМ в Баку: Эта медаль имеет для меня большое значение

Эта медаль имеет для меня большое значение.

Как передает Report, об этом рассказал украинский стрелок Игорь Кизима, завоевавший золотую медаль в стрельбе по движущейся мишени на дистанции 10 метров на чемпионате мира в Баку.

Спортсмен напомнил, что в прошлом году завоевал серебряную медаль во Франции: "Но в этом году я завоевал "золото" в Баку. Вы знаете, какова политическая ситуация в Украине. Эти медали ценны для всех нас. Поэтому мы стараемся сделать все возможное для нашей страны".

Отметив, что посещает Баку во второй раз, 26-летний спортсмен выразил удовлетворение отношением, проявленным к спортсменам в Азербайджане.

"Впервые я приезжал в Баку в 2017 году, это мой второй визит. Здесь созданы прекрасные условия для украинцев, европейцев, вообще для всех. Не многие люди знают об условиях, созданных в Бакинском стрелковом центре. Некоторые из них просто мечтают о том, что мы здесь видели. Отношение людей к нам очень хорошее. Правда, в Украине гостеприимство тоже на высоком уровне, но внимание, уделяемое здесь, достойно большей похвалы", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çempion olan idmançı: "Bu medal mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir"

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