О нас

Стрелок Руслан Лунев вернулся в Азербайджан с золотой медалью

Стрелок Руслан Лунев вернулся в Азербайджан с золотой медалью Азербайджанский стрелок Руслан Лунев принял участие в третьем квалификационном этапе Кубка Европы Лапуа и завоевал две серебряные и одну золотую медали.
Индивидуальные
12 июля 2022 г. 17:30
Стрелок Руслан Лунев вернулся в Азербайджан с золотой медалью

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев принял участие в третьем квалификационном этапе Кубка Европы Лапуа и завоевал две серебряные и одну золотую медали.

Как сообщает Report, наш соотечественник стал победителем соревнований по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин. Он набрал 580 очков.

“Я очень счастлив, что одержал победу. На последних стрельбах я подумал, что даже смогу побить мировой рекорд. Но до рекорда мне не хватило всего 5-6 очков", - сказал Р.Лунев.

Стрелок получил путевку на финал Кубка Европы, который пройдет в сентябре в Лиссабоне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAtıcımız Ruslan Lunyov Vətənə qızıl medalla dönüb

Другие новости из категории

Прокуратура Британии выдвинет обвинения против экс-главы Формулы-1 Экклстоуна
Прокуратура Британии выдвинет обвинения против экс-главы "Формулы-1" Экклстоуна
11 июля 2022 г. 21:38
Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл девятый этап Тур де Франс
Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл девятый этап "Тур де Франс"
10 июля 2022 г. 22:18
Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема
Джокович выиграл 21-й турнир Большого шлема
10 июля 2022 г. 20:24
Хидаят Гейдаров: Я был уверен, что выиграю золотую медаль
Хидаят Гейдаров: Я был уверен, что выиграю золотую медаль
10 июля 2022 г. 19:46
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 3 медалями
Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема с 3 медалями
10 июля 2022 г. 18:04
Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше
Мадат Гулиев о велогонке в Шуше: На следующих соревнованиях спортсменов будет больше
10 июля 2022 г. 17:19
Фарид Гаибов: Международный турнир в Шуше можно сделать традиционными
Фарид Гаибов: Международный турнир в Шуше можно сделать традиционными
10 июля 2022 г. 16:43
Мадат Гулиев подарил квартиру победителю велогонки Родная Шуша
ФотоМадат Гулиев подарил квартиру победителю велогонки "Родная Шуша"
10 июля 2022 г. 16:24
Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше
Эльчин Асадов: Я пообещал себе, что выиграю велогонку в Шуше
10 июля 2022 г. 14:35
В Шуше завершился первый международный турнир
ФотоВ Шуше завершился первый международный турнир
10 июля 2022 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi