Стрелок Руслан Лунев вернулся в Азербайджан с золотой медалью

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев принял участие в третьем квалификационном этапе Кубка Европы Лапуа и завоевал две серебряные и одну золотую медали.

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев принял участие в третьем квалификационном этапе Кубка Европы Лапуа и завоевал две серебряные и одну золотую медали.

Как сообщает Report, наш соотечественник стал победителем соревнований по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди мужчин. Он набрал 580 очков.

“Я очень счастлив, что одержал победу. На последних стрельбах я подумал, что даже смогу побить мировой рекорд. Но до рекорда мне не хватило всего 5-6 очков", - сказал Р.Лунев.

Стрелок получил путевку на финал Кубка Европы, который пройдет в сентябре в Лиссабоне.