​Стрелок Ирада Ашумова завоевала золотую медаль в Германии

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Дортмунде (Германия) состоялся международный турнир по пулевой стрельбе.

Как передает Report, в стрельбе из пневматического пистолета на 25 м представительница Азербайджана Ирада Ашумова заняла первое место.

Она опередила двух сербок – Бобану Великович и Зорану Арунович.

В рамках турнира спортсмены разыграли награды в дисциплине «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров» среди женщин.